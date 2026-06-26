「持っているもの（球種）は使うべきだし、（球種を）混ぜていった方が単純に打ち取りやすいとは思う。三振も増えるし、バットに当たらないってことは失点率が下がる。日によって良い球種、悪い球種があるので、その見極めが重要だと思う」【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由日本時間25日のツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平（31）が試合後、こう言った。この日は6回を5安打3失点（自責