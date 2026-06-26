右足太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）に入っているホワイトソックス・村上宗隆（26）が順調な回復を見せている。【もっと読む】大学日本代表合宿で株を上げた右腕の名前 153kmマークで逆に“残念がる”スカウトもすでに屋外での走塁練習やフリー打撃をこなしており、日本時間25日には近日中にも守備練習を再開すると明かした。打撃、走塁とも8割近くまで状態が回復しているそうで「問題なくやれているので、順調です」と