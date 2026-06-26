続々と情報が解禁されている2026年夏ドラマ。伝説的スターの復活から、圧倒的ビジュアルを誇る若手・中堅俳優による美しき狂気の競演まで、これまでの地上波ドラマの枠組みを揺るがすような意欲作が並んでいます。海外配信作品の圧倒的なスケール感に慣れた視聴者に対し、テレビドラマは再び熱量を取り戻せるのか。注目の男性俳優が登場する5作品からその核心に迫ります。◆『VIVANT』堺雅人の本領発揮！まずは、『VIVANT』