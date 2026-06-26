◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第２日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）第２ラウンドは午後３時３０分、天候回復が見込めないため、サスペンデッドが決まった。午前１０時５８分、雷雲接近のため１度目の中断。同１１時４１分に競技を再開したが、午後１時３０分に再び中断に入っていた。２ホール終了の阿部未悠（ミネベアミツミ）が通算５アンダーで暫定トップ。７０で