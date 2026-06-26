誰もが見て見ぬふりをするような状況下で、時に、ためらいなく“踏み込む”人がいますよね。あなたなら、その一歩を出せますか？今回は、電車内でそんな光景を目撃した女性のエピソードをご紹介します。◆優先席でスマホをいじる若い男性浅田小百合さん（仮名・35歳）は、帰宅ラッシュの電車でつり革を握り揺られていました。仕事終わりの車内は、どこかどんよりした空気に包まれていて、誰もが静かに過ごそうとしている時