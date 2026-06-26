【世界ゴルフ新潮流】【宮崎氏コラム】ゴルフ産業にとっても「石油」は必要不可欠 混乱の中東情勢が突きつけた新たな問題1926年創設の「日本プロゴルフ選手権」は、国内最古の歴史と伝統を誇る大会だ。これまでは、毎年全国の異なる会場で行われ、ゴルフの普及に貢献してきた公式競技の一つである。その大会に、今年から3年間、物流・商事、貿易など幅広い事業を展開する「センコーグループホールディングス〈センコーGHD〉」