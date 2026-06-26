日本野球機構(NPB)は26日の公示を発表。阪神は桐敷拓馬投手の登録を抹消しました。桐敷投手は今季18試合にリリーフ登板し、0勝2敗7HP1セーブ、防御率7.04の成績。12日に1軍登録されますが、登板機会はありませんでした。