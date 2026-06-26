プロ野球で26日に予定されていた5試合のうち、4試合が中止となった。台風8号と7号の影響で、各地で降雨が続いている。広島―阪神（マツダ）、ロッテ―ソフトバンク（ZOZOマリン）、DeNA―巨人（横浜）、ヤクルト―中日（神宮）が相次いで中止となった。