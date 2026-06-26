「ＤｅＮＡ（雨天中止）巨人」（２６日、横浜スタジアム）悪天候のため午後３時５５分に試合中止が発表された。ＤｅＮＡは石田裕、巨人は竹丸の先発が予定されていた。巨人は２４日・広島戦（マツダスタジアム）に続いて２試合連続の中止となった。現在、日本列島は台風７号、８号が接近しており、各地で雨が続いている。この日はセパで５試合が予定されていたが、広島−阪神（マツダスタジアム）、ロッテ−ソフトバンク