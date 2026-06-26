テレビ東京は２６日、女性への傷害容疑で書類送検された俳優・村上虹郎（２９）の出演予定ドラマについてデイリースポーツの取材に応じ「７月３日（金）に予定していた第１話の放送と配信を見送ることにしました」とコメントした。村上は父が俳優の村上淳、母が歌手のＵＡで、７月３日スタートの同局系オムニバスホラードラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」の第１話「幻痛屋敷」で主人公を務めると発表され