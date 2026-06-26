ワールドカップ、グループステージの３試合目。この試合の結果次第でサッカー男子日本代表の運命が決まる重要な一戦。相手は決勝トーナメント進出を争うスウェーデンです。 ６月２６日の試合は日本時間午前８時キックオフとあって…（通勤途中の人）「きょうは仕事なので残念ながら後から追っかけですね。仕事中はちょっと見られないので」立ち止まるたびに試合を確認していたこちらの男