ワールドカップのグループステージ最終節で、スウェーデンと戦った日本は引き分けに終わりましたが、勝ち点１をつかみ２位となりました。１勝２分け無敗で日本は決勝トーナメント進出を決めましたが、気になる日本の次の対戦相手は、サッカー王国のブラジルです。ブラジルのＦＩＦＡランクは６位で日本は１８位。日本は格上相手と、日本時間６月３０日午前２時からの決勝トーナメント１