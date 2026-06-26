タレントで作家の室井佑月が25日、自身のXを更新。息子と孫の“顔出し”写真を公開した。【写真】「似てますね」息子＆孫の“顔出し”2ショットを公開した室井佑月5月26日の投稿で、「孫、爆誕！めでたいなったら、めでたいな」と写真を添えて“おばあちゃん”になったことを報告していた室井。この日は「孫と息子」と紹介し、添い寝する息子と孫が見つめ合う姿をアップ。「孫まごーっ！やべー、きゃわわ！」と興奮気味