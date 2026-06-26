◇セ・リーグDeNA―巨人（2026年6月26日横浜）横浜スタジアムで予定されていたDeNA―巨人戦は、台風の影響で降雨が続き午後3時55分に中止が発表された。予告先発はDeNAが石田裕太郎、巨人・竹丸和幸が予定されていた。