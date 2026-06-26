ジェットスター機の尾翼賃金体系の変更を一方的に提示され、拒むと減給されたとして、格安航空会社（LCC）のジェットスター・ジャパンの客室乗務員（CA）ら39人が、減額分の賃金支払いなどを同社に求めた訴訟は26日、東京高裁で和解が成立した。賃金制度を労働組合と協議し、不利益をなくす方向で見直す。関係者への取材で分かった。ジェットスターを巡っては3月、勤務中に休憩がないのは労働基準法違反だとして、CAが休憩の確