スルガ銀行の看板スルガ銀行は26日、投資用アパート・マンションの不正融資問題を巡り、過剰融資の被害を訴える所有者らの物件全600件のうち417件で事実上解決したと発表した。3月時点から106件増えた。残る183件は、解決金支払いの対象外となった物件の一部。融資条件の変更といった協議を続ける。417件の内訳は解決金支払いの対象となった193件と、支払い対象外でも示談が成立した224件。既に600件全てで東京地裁の調停が