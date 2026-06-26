中部電力は26日、25日開いた定時株主総会で林欣吾社長の取締役再任案への賛成率が61.1％だったと明らかにした。勝野哲会長は56.3％。いずれも前年の90％超から大幅に下落した。浜岡原発のデータ不正が影響したとみられる。