2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、26日も大雨となっています。台風が接近している本州最南端の和歌山県串本町から中継です。水族館や遊覧船がある観光施設「串本海中公園」に来ています。現在は雨風は落ち着いていますが、25日から取材をしていると雨は降ったりやんだりを繰り返していて、時には非常に強い雨が降る時間帯も見られました。串本町は、本州最南端ということで、普段は観光客が多く訪れますが、その姿は26日はほと