ダブル台風の列島接近が迫っています。台風本体から離れた地域でも「レベル5緊急安全確保」が発表されるなど、広い範囲で災害級の大雨となっています。台風7号の強風域に入っている鹿児島・奄美大島の北東部に位置する奄美市笠利町から、鹿児島テレビ・中川雅温記者が中継でお伝えします。雨は26日午前10時ごろから降ったりやんだりを繰り返しています。目の前に広がる海もうねりを伴い、白波がゴーという音とともに次々と押し寄せ