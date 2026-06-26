NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などに出演の俳優村上虹郎（29）が26日までに、傷害の疑いで書類送検されていたことが明らかになった。報道によると、東京・渋谷区の自宅で2024年の3〜5月にかけ、当時交際していた女性の顔を殴ったり、髪の毛をつかんで窓に叩きつけるなどの暴行を複数回加え、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑い。女性が今年、警視庁原宿署に被害を相談していたとされる。【もっと読む】NHK朝ドラ｢カ