◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２６日・神宮）１８時開始予定の試合が雨天のため中止が発表された。ヤクルトは甲子園で行われる予定だった２４、２５日の阪神戦が雨のために中止。すでに３日連続中止となっているが、２７日も雨予報とあって最悪の場合は４日連続の中止となる可能性がある。３日連続の中止を受けて池山監督は「中止が少なく今までが順調に来ていた。自然には勝てないと思っていますので、ちょうどい