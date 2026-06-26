今年も暑い夏がやってきましたね。今日は、暑い日でも食べやすい「さっぱり系の蒸し鶏レシピ」をご紹介します。食べやすいだけでなく、油を使わずに蒸しているのでヘルシーさも魅力です。そして、どのレシピもレンジで簡単に作れます。 ▼ 夏にぴったり。さっぱりレモンねぎだれ 鶏肉に酒などをかけてレンジで加熱している間に、レモン汁、ねぎ、醤油などを混ぜてレモンねぎだれを作っておきます。できあがったら、蒸し鶏をカッ