バレエの世界で最も権威があるとされるモスクワ国際バレエコンクールが25日、開幕しました。【映像】ボリショイ劇場で行われた開会式の様子モスクワ国際バレエコンクールは、ソ連時代の1969年の第1回から4年に1度開催され、今年で15回目です。前回はウクライナへの侵攻直後で参加者が大きく減ったものの、今回は30か国から158人が参加しました。日本からもジュニア部門とシニア部門で合わせて10人が参加し、パフォーマンスを