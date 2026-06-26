NPBは26日、この日横浜スタジアムで開催を予定していたDeNA対巨人の試合が、雨天のため中止となったことを発表しました。ホームのDeNAは今月2度目、今季4度目の中止。巨人は一日挟み、24日の広島戦から2試合連続で試合が開催されないこととなりました。