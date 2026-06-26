「ヤクルト（雨天中止）中日」（２６日、神宮球場）悪天候のため午後４時に試合中止が発表された。ヤクルトは吉村、中日は金丸の先発が予定されていた。ヤクルトは２４日・阪神戦から３試合連続中止となった。現在、日本列島は台風７号、８号が接近しており、各地で雨が続いている。この日はセパで５試合が予定されていたが、広島−阪神（マツダスタジアム）、ロッテ−ソフトバンク（ＺＯＺＯマリンスタジアム）、ＤｅＮ