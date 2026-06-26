ダブル台風の列島接近が迫っています。台風本体から離れた地域でも「レベル5緊急安全確保」が発表されるなど、広い範囲で災害級の大雨となっています。京都市の中心部を流れる鴨川は水かさが増し、濁流となりました。台風の接近を前に、近畿地方では梅雨前線の影響で非常に激しい雨が降り、鴨川には、一時「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。また、大阪府の淀川水系の寝屋川流域にも一時、「レベル4氾濫危険警報」が発表さ