カルビーは２６日、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など一部商品を１０月納品分から順次、値上げすると発表した。店頭での販売価格は３〜１５％程度値上がりする見込みという。原材料やエネルギー価格の高騰が理由で、中東情勢による影響も含んでいるとしている。対象商品は「ポテトチップス」のうすしお味、かっぱえびせん、「堅あげポテトうすしお味」など計７５品目。カルビーは９月納品分から値上げする方針も