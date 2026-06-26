政府は、木原官房長官の茂木秘書官を30日付で交代させると発表しました。公費で出張した際に妻以外の女性とホテルで過ごし、問題となっていました。【映像】政府 木原官房長官の秘書官の交代を発表木原官房長官「個別の人事についてでございますから、その理由をお答えすることは今までもしておりません。今回も差し控えさせていただきます」茂木秘書官をめぐっては経産省に在籍していた去年、大阪に出張した際に女性をホテル