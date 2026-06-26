6月29日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： ★ しまむら [東Ｐ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： 象印 [東Ｐ] (前回15:30) ◆第3四半期決算： ナガイレーベ [東Ｐ] (前回15:30) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけ