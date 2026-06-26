26日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比44.5ポイント安の3981ポイントで取引を終えた。出来高は5万6934枚だった。この日のTOPIXの現物終値3963.36ポイントに対しては17.64ポイント高。 株探ニュース