26日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前日清算値比30.5ポイント高の1810ポイントで取引を終えた。出来高は238枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1824.6ポイントに対しては14.6ポイント安。 株探ニュース