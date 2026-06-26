ＮａＩＴＯ [東証Ｓ] が6月26日大引け後(16:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の3.4億円に急拡大し、通期計画の4.3億円に対する進捗率は80.2％に達し、5年平均の17.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.6％→2.5％に改善した。 株探ニュース