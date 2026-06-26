お笑いコンビ「ロザン」の菅広文（49）が24日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）に出演。ゲスト出演した俳優・勝村政信（62）に強烈なツッコミをお見舞いした。同番組では「行列店の裏側24時大調査SP」を特集。同局・三ツ廣政輝アナウンサーから「勝村さんはかなりの偏食と伺っているんですが」と振られると、勝村は「よくぞ呼んでいただきました」とニヤリ。「キノコ関係、貝関係、キモ関係、油