実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、恋愛リアリティー番組について私見を展開した。ひろゆき氏は「そもそも論、結婚相手を探す番組にまともな大人が出演するわけないじゃん」と私見を展開。「まともな大人は、周りの人間関係から紹介されるし、自分の人生や家族を見せ物にする人にまともな人が居るはずない」とつづった。そこでタレント・蒼井そらが「まともな大人の定義