気象庁によりますと「レベル3土砂災害警報」が大阪府の以下の地域に発表されました。 【八尾市・大東市・柏原市・四条畷市・富田林市・河内長野市・羽曳野市・千早赤阪村】 この地域では、まもなくより切迫度の高い情報である「レベル４土砂災害危険警報」に切り替えられる可能性が高くなっています。 土砂災害に警戒してください。 状況に応じて、速やかに避難できるよう、自治体からの避難情報の確認や避難の準備をしてくだ