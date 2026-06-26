歌手のマルシア（57）が26日、自身のインスタグラムを更新し、孫との2ショットを披露した。「もうすぐ3歳…」と書き出すと、ピンクのニット、サングラス姿の自身と、白のトップス、ピンクのスカート姿の孫が寄り添うショットをアップ。「毎日少しずつ成長していく姿に、驚いたり、笑ったり、感動したり…。こうして隣で笑い合える時間は、私にとって何よりの宝物です。これからも、たくさん笑って、たくさん遊んで、たくさん