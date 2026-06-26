◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第2日（2026年6月26日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）雷雲の接近などで2度中断されたが、天候の回復が見込めず第2ラウンドの競技は、午後3時30分にサスペンデッドとなった。大会は29日に予備日が設けられており、24年以来の月曜日決着となる可能性が高まった。競技を終えた選手の中では6位で出た稲垣那奈子（25＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回