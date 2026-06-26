歌手の平原綾香（42）が26日までにインスタグラムを更新。高市早苗首相とのツーショット写真を公開した。平原は「本日、きもの大使として日本きもの連盟のみなさまと高市早苗首相に表敬訪問いたしました」と報告し、高市首相とのツーショット写真や、自身の着物姿をアップした。続けて「日本には、1000年の時を超え伝え継がれてきた美しい着物文化があります。日本人の美意識と、凛と生きる心そして、生きとし生ける全ての命輝く