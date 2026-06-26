2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、26日も大雨となっています。27日にかけて、東海や関東甲信を中心に、大雨が続くおそれがあり、土砂災害などに、厳重な警戒が必要です。まず台風8号は、日本の南を北上中です。今後は速度を上げて進み、27日朝には、東海から関東の沿岸に、かなり接近するでしょう。上陸するおそれもあります。続いて、台風7号は太平洋側を進み、27日夜には、関東の南岸を通過する見込みです。これら二つの台風