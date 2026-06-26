俳優一ノ瀬ワタル（40）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。モデルでタレントのなえなの（25）とデート企画を行った。一ノ瀬はなえなのと山梨県にある都留市駅で待ち合わせした。合流すると緊張でガチガチになりながらも「まじデートなんかそんなほとんどないっすから、今日はなえなのさんを楽しませれるようにちょっと頑張るっすな」と伝えた。心理学を学んだ一ノ瀬は電車で横並びで座って目的地