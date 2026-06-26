病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…骨密度アップにかかとで床ドン！体操年を重ねると骨の密度が減っていき、放っておくとスカスカに。骨粗しょう症になると、ちょっとつまずいただけで骨折してしまうことも。50代から骨密度は大きく低下するので、今のうちに骨を強くしておきましょう。