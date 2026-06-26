◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）横浜スタジアムで午後６時１５分から予定されていたＤｅＮＡ・巨人戦は雨のため中止と発表された。石田裕太郎投手が今季４勝目を懸けて先発する予定だった。雨天中止は６月２０日の阪神戦（同）以来、今季４度目。２７日は「台風７号、８号」のダブル台風直撃が予想されている。