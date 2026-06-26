◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜スタジアム）巨人は２６日午後６時からＤｅＮＡ戦（横浜）を予定していたが、横浜が悪天候で雨天中止と発表された。巨人の中止は２日ぶり今季４度目。予告先発はＤｅＮＡが石田裕、巨人が竹丸だった。巨人は２４日の広島戦（マツダ）が雨天中止になり２５日は試合なし。２試合連続で中止となった。