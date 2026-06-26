高市総理はきょう（26日）、IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長と会談し、「米イラン間の核問題の平和的解決のため、IAEAと連携したい」と呼びかけました。IAEAによるイランの核施設への査察をめぐっては、アメリカのバンス副大統領が「イラン側が受け入れることに合意した」と発表する一方、イランのガリババディ外務次官は「攻撃を受けた施設や核物質へのアクセスを認める計画は存在しない」と主張していて、双方の認識に食