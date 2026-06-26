衆議院の議院運営委員会は26日、自民党と日本維新の会が共同で提出した衆院議員の定数削減に関する法案と、「副首都構想」の具体化に向けた法案をそれぞれ特別委員会で審議することを決めました。野党側は強く反発しています。26日午後、衆議院・議院運営委員会は議員定数の削減に関する法案と、「副首都構想」の具体化に向けた法案をそれぞれ特別委員会に付託し、審議をおこなうことを決めました。野党側はこれに先立つ理事会で審