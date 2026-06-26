「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）ＤＦ谷口彰悟の妻で、女優・泉里香（３７）が観戦。水分補給のために中断する「ハイドレーションブレイク」で大型ビジョンに映し出され、手を振る様子もあった。髪を後方で束ね、透明感際立つナチュラルメーク。映し出された時間はほんの数秒だったが、ＳＮＳでも「泉里香さん！」「現地にいるの激アツ」「ほんま美人…」「最強の美男美女」「