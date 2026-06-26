歌舞伎俳優中村獅童(53）が26日までにインスタグラムを更新。長男陽喜、次男夏幹と出演した6月興行の千秋楽を報告した。獅童は、親子ショットを多数投稿し「歌舞伎座六月大歌舞伎、無事に千秋楽を迎えることができました。連日たくさんのお客様にお越しいただきましたこと心よりうれしく、感謝申し上げます陽喜も夏幹も、毎日たのしく舞台に立たせていただきました」と、感謝をつづった。ストーリーズには親子3人で乾杯するシ