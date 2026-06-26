アシアナ航空は、ソウル/仁川〜ホノルル線を7月1日から運休する。月・水・金・土・日曜の週5往復を運航している。機材はボーイング777-200ER型機を使用している。所要時間はソウル/仁川発が8時間45分、ホノルル発が10時間20分。運休理由は機材運用計画の変更によるスケジュール調整のためとしている。予約客は大韓航空運航便へ振替を実施する。■ダイヤOZ232ソウル/仁川（20：25）〜ホノルル（10：40）／月・水・金・土・日OZ231