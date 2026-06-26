香港エクスプレス航空は、日本発着9路線で「エクスプレスセール」を6月26日午前11時から28日まで開催している。対象路線は仙台・東京/羽田・名古屋/中部・大阪/関西・小松・広島・高松・沖縄/那覇・石垣〜香港線。片道運賃はウルトラライト運賃が5,800円から、ライト運賃が6,800円から。いずれも燃油サーチャージ（片道11,200円）や諸税は別途必要となる。搭乗期間は7月6日から12月16日まで。一部除外期間がある。