北海道警察は2026年度第2回の採用試験から、受験できる年齢の基準を18歳以上36歳未満に引き上げると発表しました。道警の採用試験の年齢基準はこれまで18歳以上33歳未満で、基準の引き上げは2008年度以来18年ぶりです。2025年度の受験者数は1828人と、前年度から236人減少していて、道警の担当者は「より多くの人に受験してもらいたい」と話しています。また、今回から帯広でも第2次試験を受けられるということです。北海道警察の2